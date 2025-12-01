Noël à Guingamp animations de rues Guingamp
Noël à Guingamp animations de rues Guingamp dimanche 14 décembre 2025.
Noël à Guingamp animations de rues
Place du Centre Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Du 29 novembre au 4 janvier, la Magie de Noël s’installe à Guingamp avec le village de Noël, la patinoire et le sapin magique. Nouveauté ! Le château du Père Noël. Ce dimanche 14 décembre, de 15h à 18h, la calèche du Père Noël. A 15h30, fanfare avec Sulfate de cuivres, un récit musical sur 6 décennies, entremêlant Pop, Rock et Jazz dans un programme allant des grands classiques aux plus modernes de Claude Nougaro à Clara Luciani, de Georges Brassens à Stromae et aussi quelques surprises ! De 16h15 à 17h30, sets musicaux. A 17h30, la fanfare Sulfate de cuivres revient. De18h15 à 19h, sets musicaux. .
Place du Centre Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
L’événement Noël à Guingamp animations de rues Guingamp a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol