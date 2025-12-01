Noël à Guingamp animations de rues

Place du Centre Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Du 29 novembre au 4 janvier, la Magie de Noël s’installe à Guingamp avec le village de Noël, la patinoire et le sapin magique. Nouveauté ! Le château du Père Noël. Ce mercredi 17 décembre, à 15h, La Cabane à Contes par Yann Quéré au Centre Ti Menoz (rue Hyacinthe Cheval). Entre ombres chinoises et silhouettes découpées, le public est invité à laisser courir son imagination sur les chemins des contes et histoires fantastiques proposés par Yann Quéré et Marine Ginod. Un goûter vous sera offert ! .

Place du Centre Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 98 01 70

English :

L’événement Noël à Guingamp animations de rues Guingamp a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol