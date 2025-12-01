Noël à Guingamp animations de rues

Guingamp Côtes-d'Armor

Début : 2025-12-20 15:00:00

2025-12-20

Du 29 novembre au 4 janvier, la Magie de Noël s’installe à Guingamp avec le village de Noël, la patinoire et le sapin magique. Nouveauté ! Le château du Père Noël. Ce samedi 20 décembre, de 15h à 18h, la calèche du Père Noël. A 15h30, spectacle J’ai perdu la boule , par la compagnie Les Fées Railleuses. Une farce de Noël sans dinde, avec un lutin taquin et son sapin… Ce joyeux farceur perd la boule à tenter de décorer son arbre sans se faire enguirlander… Retrouvez-le dans ses péripéties ! .

Guingamp 22200 Côtes-d'Armor Bretagne

