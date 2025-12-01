Noël à Guingamp animations de rues Guingamp

Noël à Guingamp animations de rues

Place du Centre Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Du 29 novembre au 4 janvier, la Magie de Noël s’installe à Guingamp avec le village de Noël, la patinoire et le sapin magique. Nouveauté ! Le château du Père Noël. Ce dimanche 21 décembre, de 15h à 18h, la calèche du Père Noël et balades à poney. A 15h30, fanfare avec Sulfate de cuivres, un récit musical sur 6 décennies, entremêlant Pop, Rock et Jazz dans un programme allant des grands classiques aux plus modernes de Claude Nougaro à Clara Luciani, de Georges Brassens à Stromae et aussi quelques surprises ! De 16h15 à 17h, sets musicaux. A 17h, la fanfare revient avec Sulfate de cuivres. A 17h45, concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Guingamp. A 19h15, feu d’artifice. .

