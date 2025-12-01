Noël à Guingamp animations de rues Guingamp

Noël à Guingamp animations de rues

Du 29 novembre au 4 janvier, la Magie de Noël s’installe à Guingamp avec le village de Noël, la patinoire et le sapin magique. Nouveauté ! Le château du Père Noël. Ce mardi 23 décembre, de 15h à 18h, la calèche du Père Noël. A 15h, concert Tom Berv , avec Paul Jothy, Gaby Kerdonkuff, David Guillemois, au Centre Ti Menoz (rue Hyacinthe Cheval). Le trio revisite leurs collectages issus des musiques traditionnelles de l’océan Indien, des Antilles, de Louisiane et de Bretagne pour une musique joyeuses, des sonorités rythmées qui chaloupent et sui swinguent. Cette version en trio s’accompagne de nouvelles compositions, offrant un spectacle où la bonne humeur et le dépaysement sont assurés. .

