Noël à Guingamp feu d’artifice Guingamp

Noël à Guingamp feu d’artifice

Place du Vally Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-21 19:15:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Venez vivre un Noël magique à Guingamp ! A l’occasion des animations de Noël, un feu d’artifice est tiré du château, accompagné en musique avec des grands classiques de Noël. .

