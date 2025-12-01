Noël à Guingamp La Calèche du Père Noël

Place du Centre Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Du 29 novembre au 4 janvier, la Magie de Noël s’installe à Guingamp avec le village de Noël, la patinoire et le sapin magique. Nouveauté ! Le château du Père Noël. La Calèche du Père Noël parcoure les rues de Guingamp pour la plus grande joie des passagers charmés par le cliquetis des sabots sur les pavés. Les 13, 14, 20, 21 et 23 décembre, au départ de la Place du Centre et de la rue des Ponts St-Michel. .

Place du Centre Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

L’événement Noël à Guingamp La Calèche du Père Noël Guingamp a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol