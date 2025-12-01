Noël à Guingamp La Maison du Père Noël Guingamp
14 Rue des Ponts Saint-Michel Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
2025-12-13
La maison du Père Noël accueille petits et grands. Une ambiance chaleureuse dans laquelle le Père Noël sera ravi de prendre la pose avec les enfants pour une photo souvenir. ouvre ses portes en présence du Père Noël. Les 13, 14, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre. .
