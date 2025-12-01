Noël à Guingamp La Maison du Père Noël

14 Rue des Ponts Saint-Michel Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La maison du Père Noël accueille petits et grands. Une ambiance chaleureuse dans laquelle le Père Noël sera ravi de prendre la pose avec les enfants pour une photo souvenir. ouvre ses portes en présence du Père Noël. Les 13, 14, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre. .

14 Rue des Ponts Saint-Michel Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Noël à Guingamp La Maison du Père Noël Guingamp a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol