Noël à Istres Centre-ville d’Istres Istres

Noël à Istres

Du 03/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-03

fin : 2026-01-04

La ville d’Istres se pare de ses couleurs de Noël pour plonger son centre-ville dans l’ambiance feutrée et féerique des festivités de fin d’année.

Un mois de festivité dans une ambiance conviviale avec illuminations, patinoire et animations, parade & déambulations …



VOS INCONTOURNABLES



5 décembre 18h30 Lancement des illuminations avec la grande parade lumineuse



Du 5 décembre au 4 janvier Les illuminations



Samedi 6 décembre À partir de 16h Course festive À la poursuite de Noël



Mercredi 10 décembre

– A 14h30 et 16h Spectacle de marionnettes Guignol

– A 15h30 Conte Le loup qui voulait changer de couleur



Samedi 13 décembre

– De 14h à 18h ferme pédagogique

– De 14h30 à 16h30 Réalisation de sculptures sur glace

– Départs à 17h et 17h30 Le chemin de Noël en Provence



14 décembre

– De 10h à 17h30 Ferme pédagogique

– 17h30 Parade lumineuse Le montreur d’ours



17 décembre 14h30 et 16h Conte musical Le Rêve de Tika



19, 20 & 21 décembre Marché de Noël et sa place des délices



19 décembre À 18h et 19h15 Déambulation/spectacle The Christmas Ladies



20 décembre 18h La grande parade de Noël



21 décembre

– 11h30 Concert Chorale Nacha Slavianka

– 18h et 19h15 Spectacle de feu Fuego



23 décembre

– 17h Déambulation Parade de Lune

– 17h30 Le Père Noël débarque à Istres !



Du 26 au 31 décembre Espace Aventures & Sensations Karting, Laser Game, escalade



STATIONNEMENT GRATUIT De 10h à 19h les samedis et dimanches 13, 14, 20 et 21 décembre, ainsi que le mercredi 24 décembre 2025.

Parkings des Arnavaux, de Victor-Hugo et du forum de Carmes (la première heure de stationnement est gratuite dans ces parkings souterrains) .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00

English :

Istres is adorned with Christmas colours… to fill the town centre with the hushed and magical atmosphere of the seasonal festivities.

