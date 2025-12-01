Noël à Kembs Kembs

Noël à Kembs

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Laissez-vous emporter par la magie de Noël à Kembs ! Sous un ciel étoilé, le traditionnel marché de Noël vous attend sur le parking de la salle polyvalente, avec ses chalets illuminés et son ambiance féerique.

Au programme des senteurs gourmandes et des saveurs d’hiver avec marrons chauds, churros, choucroute, raclette, soupes, huîtres, tartes flambées, crêpes, bredeles, manalas, gaufres, sucreries, vin chaud, bières de Noël, tisanes, jus d’orange chaud, miel local… et bien plus encore !

Dans la salle polyvalente, près d’une soixantaine d’exposants des Métiers d’Art, vous attendent pour des démonstrations de travail sur bois, céramique, poterie, textile, cuir, peinture, photographie, pierres précieuses, bougies, macramé, création de bijoux… De quoi dénicher de belles décorations pour embellir votre intérieur !

Le Père Noël sera également de passage, venez à sa rencontre pour lui remettre vos courriers !

Animations

Samedi 13 décembre

17h Pères Noël en moto

Dimanche 14 décembre

Repas organisé par le Conseil de Fabrique de Kembs à la salle polyvalente sur inscription (potage, tourte et ses crudités, bûche glacée, café)

Tarifs 16 € adulte 11 € enfant

Réservations au 06 71 29 86 42 (SOLTNER Fabienne) ou au 06 33 98 88 30 (HEILI Marie-Claire) ou par mail fabrique.sjb.kembs@gmail.com

Programme Un Noël dans l’Espace

Samedi 13 décembre

11h00 Les P’tites Z’oreilles (histoires et comptines pour les 6 mois-5 ans) par la Médiathèque

14h00 Cinéma (jeune public) Tarifs 5 € adulte 3,50 € pour les moins de 18 ans

17h00 Ensemble vocal A Croch’Chœur (Tarif unique 5 € Durée 1h30)

Cet ensemble vocal dirigé par Christine BAUMANN regroupe une quarantaine de choristes, 2 solistes et est accompagné de deux musiciens

Dimanche 14 décembre

11h00 Théâtre jeune public par la Cie du Grenier Grand concours de Ann Rocard. Entrée libre. Pour tout public.

14h00 Cinéma (jeune public) Tarifs 5 € adulte 3,50 € pour les moins de 18 ans

14h30 à 16h30 Atelier bricolage et petites histoires de saison par la Médiathèque

17h00 Ensemble vocal A Croch’Chœur (Tarif unique 5 € Durée 1h30) 0 .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 37 08 mairie@kembs.alsace

