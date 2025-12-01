Noël à Kykyland Montournais

Noël à Kykyland Montournais samedi 20 décembre 2025.

Noël à Kykyland

15 Lieu-dit La Jarrie Montournais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Venez vivre la magie de Noël à Kykyland.

Petits et grands sont invités à entrer dans cet univers magique où chaque lumière raconte l’histoire de Noël.

Vin chaud et marrons grillés vous attendent. .

15 Lieu-dit La Jarrie Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 01 79 57 kykylande85@gmail.com

English :

Experience the magic of Christmas at Kykyland.

German :

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in Kykyland.

Italiano :

Vivete la magia del Natale a Kykyland.

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en Kykyland.

L’événement Noël à Kykyland Montournais a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges