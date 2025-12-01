Noël à Kykyland Montournais
samedi 20 décembre 2025.
Noël à Kykyland
15 Lieu-dit La Jarrie Montournais Vendée
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00
2025-12-20
Venez vivre la magie de Noël à Kykyland.
Petits et grands sont invités à entrer dans cet univers magique où chaque lumière raconte l’histoire de Noël.
Vin chaud et marrons grillés vous attendent. .
15 Lieu-dit La Jarrie Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 01 79 57 kykylande85@gmail.com
English :
Experience the magic of Christmas at Kykyland.
German :
Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in Kykyland.
Italiano :
Vivete la magia del Natale a Kykyland.
Espanol :
Viva la magia de la Navidad en Kykyland.
L’événement Noël à Kykyland Montournais a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges