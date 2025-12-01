Noël à la bibliothèque rue Carré Ancey

Noël à la bibliothèque

rue Carré Bibliothèque municipale Ancey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 17:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Lectures sur le thème de Noël, suivi d’un goûter gourmand !

Entrée libre et sans inscription

Pour les enfants à partir de 3 ans .

rue Carré Bibliothèque municipale Ancey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté biblio.ancey@ouche-montagne.fr

English : Noël à la bibliothèque

L’événement Noël à la bibliothèque Ancey a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Ouche et Montagne