Noël à la bibliothèque rue Carré Ancey

Noël à la bibliothèque rue Carré Ancey mercredi 17 décembre 2025.

Noël à la bibliothèque

rue Carré Bibliothèque municipale Ancey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 17:00:00
fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :
2025-12-17

Lectures sur le thème de Noël, suivi d’un goûter gourmand !
Entrée libre et sans inscription

Pour les enfants à partir de 3 ans   .

rue Carré Bibliothèque municipale Ancey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   biblio.ancey@ouche-montagne.fr

English : Noël à la bibliothèque

L’événement Noël à la bibliothèque Ancey a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Ouche et Montagne