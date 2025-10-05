NOËL À LA BOUGIE À LA BASILIQUE – BASILIQUE DE SAINT DENIS St Denis
NOËL À LA BOUGIE À LA BASILIQUE Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.
BASILIQUE DE SAINT-DENIS SACRÉE MUSIQUE PRÉSENTE :NOËL À LA BOUGIE À LA BASILIQUEDurée du concert : 1h15Un Noël grandiose à la Basilique de Saint-Denis illuminée à la bougie !Imaginez : plus de 100 chanteurs réunis pour un concert exceptionnel, une soirée participative où le public devient aussi le chœur…Porté par le talent et l’énergie de Rogatien d’Espaigne, à la tête de l’Ensemble Kéryx et du Chœur Ephata, ce défi fou promet un moment inoubliable et fédérateur.Dans l’écrin majestueux et chargé d’histoire de la Basilique de Saint-Denis illuminée par des centaines de bougies, vivez la magie de Noël !
BASILIQUE DE SAINT DENIS 1 rue de la légion d’honneur 93200 St Denis 93