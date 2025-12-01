Noël à la Brasserie Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy
Noël à la Brasserie
Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
2025-12-20
La brasserie Mazesté fait son marché de Noël !
Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 68 25 38 brasseriemazeste@gmail.com
English :
The Mazesté brewery puts on a Christmas market!
German :
Die Brauerei Mazesté macht ihren Weihnachtsmarkt!
Italiano :
Il birrificio Mazesté organizza un mercatino di Natale!
Espanol :
La cervecería Mazesté organiza un mercado navideño
L’événement Noël à la Brasserie Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon