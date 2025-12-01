Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Noël à la Brasserie Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy

Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

La brasserie Mazesté fait son marché de Noël !
Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 68 25 38  brasseriemazeste@gmail.com

English :

The Mazesté brewery puts on a Christmas market!

German :

Die Brauerei Mazesté macht ihren Weihnachtsmarkt!

Italiano :

Il birrificio Mazesté organizza un mercatino di Natale!

Espanol :

La cervecería Mazesté organiza un mercado navideño

