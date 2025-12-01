Noël à la Chapelle Les Milles Aix-en-Provence

Noël à la Chapelle

Début : 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Pour cette reconstitution de la crèche vivante, rendez-vous aux Milles, pour célébrer cet événement.

Le cortège qui s’anime avec les animaux depuis le cours Marcel Brémond jusqu’à la chapelle du Serre, est une véritable crèche vivante. Le public est invité à se costumer et à se joindre au cortège, muni de fanau (lanterne).

A la chapelle, la bénédiction et les offrandes se font autour de chants, danses et musiques traditionnelles.

La soirée se termine, avec le public, par une grande farandole avec dégustation de chocolat et vin chaud accompagnés de la fameuse pompe à l’huile.



Rendez-vous est à 15h30 au Lavoir de nos Grands-mères



● à 16h20, départ du défilé, cours Marcel Bremond (ponctués de plusieurs arrêts)

● à 17h15, saynètes, musique, chant, offrandes et bénédiction à la Chapelle du Serre, suivies d’une collation de Noël. .

Les Milles Cours Marcel Bremond Ecole Sainte Bernadette Chapelle du Serre Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For this re-enactment of the living nativity scene, head to Les Milles to celebrate the event.

German :

Für diese Nachstellung der lebenden Krippe begeben Sie sich nach Les Milles, um dieses Ereignis zu feiern.

Italiano :

Per questa rievocazione della culla vivente, recatevi a Les Milles per celebrare l’evento.

Espanol :

Para esta recreación del catre viviente, diríjase a Les Milles para celebrar el acontecimiento.

