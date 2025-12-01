Marché des créateurs, Noël à Danzas Saint-Louis

Marché des créateurs, Noël à Danzas Saint-Louis vendredi 12 décembre 2025.

Marché des créateurs, Noël à Danzas

12 Rue Théo Bachmann Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

La Cité Danzas se transforme pour offrir une ambiance chaleureuse et festive où les chalets de Noël illuminés, les animations et les ateliers créatifs invitent à partager des moments magiques en famille.

Le Marché des créateurs met à l’honneur l’artisanat local avec une sélection de produits faits main et d’objets uniques parfaits pour des cadeaux de Noël originaux. Les visiteurs pourront déambuler parmi une quinzaine de cabanons extérieurs et découvrir les créations des artisans et créateurs à l’intérieur de la Cité. Des décorations de Noël aux bijoux en passant par les pièces de céramique, les illustrations et autres œuvres d’art, chaque exposant propose des articles inspirés par les fêtes et les traditions régionales. 0 .

12 Rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 11 cite.danzas@ville-saint-louis.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché des créateurs, Noël à Danzas Saint-Louis a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue