Noël à la Cité Pierre Louail Cité Pierre Louail Rennes 6 et 7 décembre Ille-et-Vilaine

Les ateliers de ce lieu insolite ouvrent leurs portes le temps d’un week-end.

Les artisans et artisanes d’art de la Cité et leur quinzaine d’invités et invitées vous proposeront des créations uniques (céramique, création textile, bijoux, luminaires, accessoires, illustrations, bois, vannerie, verre…) dans une ambiance conviviale.

Restauration et buvette prévues sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T18:00:00.000+01:00

https://www.instagram.com/citepierrelouail_rennes/

Cité Pierre Louail 15 boulevard franklin roosevelt rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine