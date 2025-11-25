Noël à la Couldre Église Notre Dame de la Couldre Parthenay

Noël à la Couldre

Église Notre Dame de la Couldre 30 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Ouverture de l’église Notre-Dame de la Couldre pour le marché de Noël de la Ville de Parthenay.

Visite, stands et animations au profit de la restauration de l’église.

Entrée libre.

À l’ouverture, le vendredi, récital de chants de Noël par un choeur d’enfants. .

