Noël à la distillerie Hoeffler Lobsann

Noël à la distillerie Hoeffler

17 rue des Jardins Lobsann Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-20

Entrez dans l’univers des secrets de la distillation, dégustez des eaux-de-vie du terroir, et profitez des animations proposées autour de gâteaux de Noël.

English :

Enter the world of distillation secrets, taste local eaux-de-vie, and enjoy Christmas cake animations.

