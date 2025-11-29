Noël à la Ferme: bienvenue à la ferme de la Seurrie

La Seurrie La Bazouge-des-Alleux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

DECOUVERTE DE LAPINS ET BOEUFS DE RACE PARTHENAISE

À l’occasion des 10 ans de l’association des éleveurs de lapins bio de France, nous ouvrons les portes de notre ferme pour vous faire découvrir un élevage atypique de lapins en plein air, ou plutôt en pleine herbe. Dégustation de nos pots de lapin bio. Départ des visites à 9 h, 10 h

et 11 h.

Organisé avec le réseau Bienvenue à la Ferme dans le cadre Noël à la ferme . .

La Seurrie La Bazouge-des-Alleux 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 91 38 45

English :

DISCOVERING PARTHENAISE RABBITS AND CATTLE

German :

ENTDECKUNG VON KANINCHEN UND OCHSEN DER RASSE PARTHENAISE

Italiano :

SCOPERTA DEI CONIGLI E DEI BOVINI DELLA PARTENOPEA

Espanol :

DESCUBRIMIENTO DE CONEJOS Y GANADO PARTENOPEO

L’événement Noël à la Ferme: bienvenue à la ferme de la Seurrie La Bazouge-des-Alleux a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons