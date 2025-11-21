Noël à la ferme Bouchemaine
Noël à la ferme Bouchemaine vendredi 21 novembre 2025.
Noël à la ferme
Lysandraie Bouchemaine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 08:30:00
fin : 2025-11-22 12:30:00
Date(s) :
2025-11-21 2025-11-22 2025-12-06
Pour les fêtes, invitez les produits fermiers de qualité sur vos tables et trouvez des cadeaux originaux pour mettre au pied du sapin ! .
Lysandraie Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 83 48 10 comlafermeangevine@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël à la ferme Bouchemaine a été mis à jour le 2025-11-18 par Destination Angers