Noël à la ferme

58 route d’Argueil Brémontier-Merval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Noël authentique à la ferme vivez la magie autrement !

Au programme ambiance chaleureuse, animations pour petits et grands, rencontres avec les animaux, découvertes artisanales et bien plus encore …

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis, et plongez dans la véritable magie de Noël, authentique, dans une grange rénovée pleine de charme.

Dimanche 14 décembre

La Grange des Catiaux, 58 route d’Argueil 76220 Brémontier-Merval (en face du château de Brémontier Merval)

Entré gratuite pour les enfants 2€ pour les adultes (boisson chaude offerte) .

58 route d’Argueil Brémontier-Merval 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 74 29 82 augustin.gueroult@gmail.com

English : Noël à la ferme

L’événement Noël à la ferme Brémontier-Merval a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux