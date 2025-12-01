Noël à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet
Noël à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet dimanche 21 décembre 2025.
Noël à la ferme de l’Aritoire
Lieu-dit L’Aritoire La Madeleine-Bouvet Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Au programme
– Rencontre avec le Père Noël dans le studio photo de David Commenchal, dans un joli décor ;
– Balades et câlineries avec les poneys de Tous à cheval, poney-club du Champ-Brulé ;
– Goûter chaud avec l’APE Bretoncelles, école de la Donnette, qui vous proposera crêpes, chocolat, café et vin chaud au profit des enfants de l’école ;
– Les biquettes vous attendent pour se faire bichonner ;
– Et surtout, n’oubliez pas de passer par la boutique, il y aura de quoi faire les derniers achats de Noël!
Aussi venez découvrir la boutique de Noël à la ferme de l’Aritoire (Savons & Cosmétiques, Mohair & Tricots, Saveurs locales…) tout le mois de décembre les samedis de 10h à 12h & 15h à 19h. Beaucoup d’idées cadeaux à offrir. Vous ferez en même temps une démarche locale, responsable, créative et de bien-être.
Entrée libre et gratuite. .
Lieu-dit L’Aritoire La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie +33 6 33 53 87 30
English : Noël à la ferme de l’Aritoire
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet a été mis à jour le 2025-11-17 par OT CdC Coeur du Perche