Noël à la Ferme des Falaises Ferme des Falaises Saint-Jouin-Bruneval

Noël à la Ferme des Falaises

Ferme des Falaises 8 Route d’Étretat Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Noël s’invite à la Ferme des Falaises !

Rendez-vous dimanche 14 et mercredi 17 décembre pour un moment familial

– Spectacle de clown

– Rencontre avec le Père Noël

– Goûter gourmand

– Visite de la ferme et ateliers de nourrissage des animaux

– Le tout dans une ambiance chaleureuse et festive de Noël !

Réservation en ligne sur notre site .

Ferme des Falaises 8 Route d’Étretat Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 81 83 88

