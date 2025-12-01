Noël à la Ferme des Falaises Ferme des Falaises Saint-Jouin-Bruneval
Ferme des Falaises 8 Route d’Étretat Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Début : 2025-12-14 14:30:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14 2025-12-17
Noël s’invite à la Ferme des Falaises !
Rendez-vous dimanche 14 et mercredi 17 décembre pour un moment familial
– Spectacle de clown
– Rencontre avec le Père Noël
– Goûter gourmand
– Visite de la ferme et ateliers de nourrissage des animaux
– Le tout dans une ambiance chaleureuse et festive de Noël !
Réservation en ligne sur notre site .
Ferme des Falaises 8 Route d’Étretat Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 81 83 88
