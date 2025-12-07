Noël à La Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues
Noël à La Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues dimanche 7 décembre 2025.
Noël à La Ferme des Mauberts
972 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-07 2025-12-21 2025-12-23
Noël à la Ferme des Mauberts revient pour sa 2ème édition!
Pour les fêtes de fin d’année, nous vous invitons à passer un après-midi à la ferme, en famille ou entre amis !
De 15h à 19h venez découvrir la ferme et profiter des animations gratuites.
À 15h30
Assister à la traite des juments
Déguster leur lait
En continu toute l’après midi
Déguster nos vins
Jeux de la ferme
Un goûter vous attends avec des crêpes au lait de jument, du chocolat chaud, un vin chaud, des jus de fruits…
Et toute l’après-midi, notre boutique sera ouverte pour que vous puissiez préparer vos cadeaux de Noël et les mettre sous le sapin !
Ouverture à partir de 15h les
– Dimanche 07 décembre
– Dimanche 21 décembre
– Mardi 23 décembre
Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial et chaleureux ! .
972 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 07 lafermedesmauberts@orange.fr
English : Noël à La Ferme des Mauberts
L’événement Noël à La Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2025-11-24 par OT du Pays Foyen