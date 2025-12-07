Noël à La Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues

Noël à La Ferme des Mauberts

972 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-23

2025-12-07 2025-12-21 2025-12-23

Noël à la Ferme des Mauberts revient pour sa 2ème édition!

Pour les fêtes de fin d’année, nous vous invitons à passer un après-midi à la ferme, en famille ou entre amis !

De 15h à 19h venez découvrir la ferme et profiter des animations gratuites.

À 15h30

Assister à la traite des juments

Déguster leur lait

En continu toute l’après midi

Déguster nos vins

Jeux de la ferme

Un goûter vous attends avec des crêpes au lait de jument, du chocolat chaud, un vin chaud, des jus de fruits…

Et toute l’après-midi, notre boutique sera ouverte pour que vous puissiez préparer vos cadeaux de Noël et les mettre sous le sapin !

Ouverture à partir de 15h les

– Dimanche 07 décembre

– Dimanche 21 décembre

– Mardi 23 décembre

Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial et chaleureux ! .

972 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 07 lafermedesmauberts@orange.fr

