Noël à la Ferme Entre Terre et Miel Marnay
Noël à la Ferme Entre Terre et Miel Marnay mardi 16 décembre 2025.
Noël à la Ferme Entre Terre et Miel
Fontaigre Marnay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-16
Retrouvez nous pour une semaine festive sur notre ferme. Venez découvrir notre village de Noël avec ses chalets et son ambiance conviviale.
Au programme
– marché de Noël
– restauration
– buvette avec notre incontournable vin chaud et notre délicieux chocolat chaud maison
– tombola organisée par l’association Dans les Près du Poitou avec plein de super lots à gagner !
– concours de dessins pour les plus jeunes. Que le plus beau gagne !
– atelier extraction de miel la semaine, à 10h, 15h et 17h, venez vivre une extraction de miel comme en vrai
(sans réservation visite gratuite) .
Fontaigre Marnay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Noël à la Ferme Entre Terre et Miel
German : Noël à la Ferme Entre Terre et Miel
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël à la Ferme Entre Terre et Miel Marnay a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme des Vallées du Clain