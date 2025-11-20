Noël à la Ferme Entre Terre et Miel

Fontaigre Marnay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-16

Retrouvez nous pour une semaine festive sur notre ferme. Venez découvrir notre village de Noël avec ses chalets et son ambiance conviviale.

Au programme

– marché de Noël

– restauration

– buvette avec notre incontournable vin chaud et notre délicieux chocolat chaud maison

– tombola organisée par l’association Dans les Près du Poitou avec plein de super lots à gagner !

– concours de dessins pour les plus jeunes. Que le plus beau gagne !

– atelier extraction de miel la semaine, à 10h, 15h et 17h, venez vivre une extraction de miel comme en vrai

(sans réservation visite gratuite) .

Fontaigre Marnay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Noël à la Ferme Entre Terre et Miel Marnay a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme des Vallées du Clain