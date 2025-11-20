Noël à la Ferme Entre Terre et Miel Marnay

Noël à la Ferme Entre Terre et Miel

Fontaigre Marnay Vienne

Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-23

2025-12-16

Retrouvez nous pour une semaine festive sur notre ferme. Venez découvrir notre village de Noël avec ses chalets et son ambiance conviviale.

Au programme

– marché de Noël
– restauration
– buvette avec notre incontournable vin chaud et notre délicieux chocolat chaud maison
– tombola organisée par l’association Dans les Près du Poitou avec plein de super lots à gagner !
– concours de dessins pour les plus jeunes. Que le plus beau gagne !
– atelier extraction de miel la semaine, à 10h, 15h et 17h, venez vivre une extraction de miel comme en vrai
(sans réservation visite gratuite)   .

Fontaigre Marnay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

