Noel à la Ferme Fleurie Végennes
Lieu-dit Le Breuil Végennes Corrèze
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07
Artisanat local, concert, animations et restauration vous sont proposés par la ferme Fleurie pour préparer les fêtes de Noël avec bonne humeur et convivialité! .
Lieu-dit Le Breuil Végennes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 59 11 75
