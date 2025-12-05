Noel à la Ferme Fleurie Végennes

Noel à la Ferme Fleurie

Lieu-dit Le Breuil Végennes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Artisanat local, concert, animations et restauration vous sont proposés par la ferme Fleurie pour préparer les fêtes de Noël avec bonne humeur et convivialité! .

Lieu-dit Le Breuil Végennes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 59 11 75

