Noël à la ferme Ittenheim

Noël à la ferme Ittenheim samedi 22 novembre 2025.

Noël à la ferme

rue de la Mairie Ittenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-23 20:00:00

2025-11-22

Les fermes ouvrent leurs cours à des boutiques éphémères de créateurs et artisans alsaciens. Tous les produits proposés sont « fait main ». La petite restauration est accompagnée du traditionnel vin chaud.

Le premier Marché de Noël du Beau Jardin se déroule comme chaque année rue de la Mairie, dans trois cours de fermes qui ouvrent leurs portes à de nombreux exposants artistes et artisans locaux installés dans des boutiques éphémères dans la tradition de Noël. Tout est « fait main » et « fait en Alsace »… Rendez-vous les 22 et 23 novembre prochains ! 0 .

rue de la Mairie Ittenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 42 85 18 michele.lartsinvitealaferme@gmail.com

English :

The farms open their courtyards to ephemeral shops of Alsatian creators and craftsmen. All the products offered are « handmade ». The small catering is accompanied by the traditional mulled wine.

German :

Die Bauernhöfe öffnen ihre Höfe für vorübergehende Läden von elsässischen Designern und Handwerkern. Alle angebotenen Produkte sind « handgemacht ». Zu den kleinen Speisen wird der traditionelle Glühwein gereicht.

Italiano :

Le fattorie aprono i loro cortili a negozi effimeri di designer e artigiani alsaziani. Tutti i prodotti offerti sono « fatti a mano ». Il piccolo catering è accompagnato dal tradizionale vin brulé.

Espanol :

Las granjas abren sus patios a tiendas efímeras de diseñadores y artesanos alsacianos. Todos los productos que se ofrecen están « hechos a mano ». El pequeño catering se acompaña del tradicional vino caliente.

