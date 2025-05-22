Informations pratiques

Ittenheim

Noël à la ferme

rue de la Mairie Ittenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-22 20:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Les fermes ouvrent leurs cours à des boutiques éphémères de créateurs et artisans alsaciens. Tous les produits proposés sont fait main . La petite restauration est accompagnée du traditionnel vin chaud.

Le premier Marché de Noël du Beau Jardin se déroule comme chaque année rue de la Mairie, dans trois cours de fermes qui ouvrent leurs portes à de nombreux exposants artistes et artisans locaux installés dans des boutiques éphémères dans la tradition de Noël. Tout est fait main et fait en Alsace … Rendez-vous les 21 et 22 novembre prochains ! 0 .

rue de la Mairie Ittenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 42 85 18 michele.lartsinvitealaferme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The farms open their courtyards to ephemeral shops of Alsatian creators and craftsmen. All the products offered are handmade . The small catering is accompanied by the traditional mulled wine.

L’événement Noël à la ferme Ittenheim a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg