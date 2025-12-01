Noël à la Ferme LOUBERSAN Loubersan
Noël à la Ferme LOUBERSAN Loubersan samedi 20 décembre 2025.
Noël à la Ferme
LOUBERSAN Domaine de Rey Loubersan Gers
Le Domaine de Rey fête Noël !
Sous notre vieille grange entièrement décorée pour l’occasion, nous vous préparons de nombreuses activités pour profiter de ce week-end en famille ou entre amis. Un marché de Noël, des boissons chaudes, un repas et de nombreuses activités pour les enfants vous attendent. Tout ce qu’il faut pour un Noël traditionnel !
Pendant les 2 jours
– Marché de créateurs et producteurs
– Musiques de Noël
Tombola
Stand lettre et dessin au Père-Noël
Activités créatives
Balades à poney (payant)
– Gourmandises à grignoter (marrons grillés, vin chaud et chocolat chaud…)
Samedi
11h Lecture de contes animée par les enfants
11h30 Arrivée du Père-Noël
12h Burger de Porc Noir de Bigorre et frites à la graisse de canard 25 €
15h Atelier enfants chanson signée (Ti Museaux)
16h Arrivée du Père Noël
Dimanche
10h à 15h Maquillage enfants et Clown Pipou
11h Lecture d’un conte animée par les enfants
11h30 Arrivée du Père Noël
12h Repas traditionnel de Noël 45 €
Du Domaine Rey et la Ferme Aquaponique Eauzon
Assiette aux deux salaisons de Terres et Eaux, accompagnée d’un verre de vin blanc
Filet de Truite à l’unilatérale braisée sous son ombrage de laitue, ciboulette et polenta crémeuse aux agrumes
Échine de Porc Noir de Bigorre AOP confite au Big Green Egg, steaks de butternut, salicornes et noix
Un verre de vin rouge
Bûche de Noël glacée de la ferme des Givrés des Prés
Buffet de gourmandises à volonté fontaine à chocolat, guimauves, fruits et autres gourmandises de Noël
Réservation obligatoire sur notre site ou par téléphone
15h Spectacle en famille des Ti-museaux
16h30 Arrivée du Père-Noël
Réservation obligatoire pour le repas sur notre site ou par téléphone
Entrée gratuite
LOUBERSAN Domaine de Rey Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com
English :
Domaine de Rey celebrates Christmas!
Under our old barn, entirely decorated for the occasion, we’re preparing lots of activities for you to enjoy this weekend with family and friends. A Christmas market, hot drinks, a meal and lots of activities for children await you. Everything you need for a traditional Christmas!
During the 2 days
– Designers’ and producers’ market
– Christmas music
Tombola
Letter to Santa and drawing stand
Creative activities
Pony rides (for a fee)
– Snacks (roasted chestnuts, mulled wine and hot chocolate?)
Saturday
11am: Storytelling by children
11:30am: Arrival of Santa Claus
12pm: Bigorre Black Pork Burger with duck fat fries ? 25 ?
3pm: Children’s song workshop (Ti Museaux)
4pm: Arrival of Santa Claus
Sunday
10 a.m. to 3 p.m.: Children?s make-up and Pipou Clown
11am: Storytelling by children
11:30am: Arrival of Santa Claus
12pm: Traditional Christmas meal ? 45 ?
From Domaine Rey and Ferme Aquaponique Eauzon
Assiette aux deux salaisons de Terres et Eaux, accompanied by a glass of white wine
Fillet of trout braised on one side, shaded with lettuce, chives and creamy citrus polenta
Porc Noir de Bigorre AOP loin confit with Big Green Egg, butternut steaks, salicornia and walnuts
A glass of red wine
Iced Yule log from the Givrés des Prés farm
All-you-can-eat gourmet buffet: chocolate fountain, marshmallows, fruit and other Christmas treats
Reservations required on our website or by phone
3pm: Ti-museaux family show
4:30 pm: Santa Claus arrives
Reservations required for the meal on our website or by telephone
Free admission
German :
Die Domaine de Rey feiert Weihnachten!
Unter unserer alten Scheune, die für diesen Anlass vollständig dekoriert wurde, bereiten wir zahlreiche Aktivitäten für Sie vor, damit Sie das Wochenende mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden genießen können. Ein Weihnachtsmarkt, heiße Getränke, ein Essen und zahlreiche Aktivitäten für Kinder warten auf Sie. Alles, was Sie für ein traditionelles Weihnachtsfest brauchen!
Während der zwei Tage
– Markt mit Designern und Erzeugern
– Weihnachtliche Musik
Tombola
Stand Brief und Zeichnung an den Weihnachtsmann
Kreative Aktivitäten
Ponyreiten (kostenpflichtig)
– Leckereien zum Knabbern (geröstete Kastanien, Glühwein und heiße Schokolade?)
Samstag
11 Uhr: Märchenlesung mit den Kindern
11.30 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns
12 Uhr: Burger vom schwarzen Bigorre-Schwein und Pommes frites mit Entenfett ? 25 ?
15 Uhr: Workshop für Kinder mit gezeichneten Liedern (Ti Museaux)
16 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns
Sonntag
10h bis 15h: Kinderschminken und Clown Pipou?
11 Uhr: Vorlesen eines Märchens mit den Kindern
11.30 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns
12h: Traditionelles Weihnachtsessen ? 45 ?
Von der Domaine Rey und der Ferme Aquaponique Eauzon
Teller mit zwei Pökelwaren von Terres et Eaux, begleitet von einem Glas Weißwein
Einseitig geschmortes Forellenfilet mit Kopfsalat, Schnittlauch und cremiger Polenta mit Zitrusfrüchten
Rücken vom Schwarzen Bigorre-Schwein AOP, konfiert im Big Green Egg, Butternut-Steaks, Salicornia und Walnüsse
Ein Glas Rotwein
Gefrorener Weihnachtsscheit vom Bauernhof Givrés des Prés
Buffet mit Leckereien nach Belieben: Schokoladenbrunnen, Marshmallows, Früchte und andere weihnachtliche Leckereien
Reservierung auf unserer Website oder per Telefon erforderlich
15:00 Uhr: Familienvorstellung der Ti-museaux
16:30 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns
Obligatorische Reservierung für das Essen auf unserer Website oder per Telefon
Freier Eintritt
Italiano :
Il Domaine de Rey festeggia il Natale!
Nel nostro vecchio fienile, completamente decorato per l’occasione, stiamo preparando tante attività per farvi trascorrere questo fine settimana in famiglia o con gli amici. Vi aspettano un mercatino di Natale, bevande calde, un pasto e tante attività per i bambini. Tutto ciò che serve per un Natale tradizionale!
Durante i 2 giorni:
– Mercato dei designer e dei produttori
– Musica natalizia
Tombola
Stand per scrivere e disegnare le lettere di Babbo Natale
Attività creative
Giri sul pony (a pagamento)
– Merenda (caldarroste, vin brulé, cioccolata calda, ecc.)
Sabato
ore 11.00: Racconto guidato dai bambini
11.30: Arrivo di Babbo Natale
12.00: Hamburger di maiale nero Bigorre con patatine fritte al grasso d’anatra ? 25 ?
15.00: Laboratorio di canto per bambini (Ti Museaux)
ore 16.00: Arrivo di Babbo Natale
Domenica
dalle 10.00 alle 15.00: pittura del viso per bambini e Clown Pipou
11.00: Lettura di una storia da parte dei bambini
11.30: Arrivo di Babbo Natale
12.00: Tradizionale pranzo di Natale ? 45 ?
Dal Domaine Rey e dalla Ferme Aquaponique Eauzon
Piatto di due salumi Terres et Eaux, servito con un bicchiere di vino bianco
Filetto di trota brasato su un lato con lattuga, erba cipollina e polenta cremosa agli agrumi
Lombo confit di Porc Noir de Bigorre DOP con Big Green Egg, bistecche di noce, samphire e noci
Un bicchiere di vino rosso
Tronchetto di Yule ghiacciato della fattoria Givrés des Prés
Buffet a volontà: fontana di cioccolato, marshmallow, frutta e altre prelibatezze natalizie
Prenotazione obbligatoria sul nostro sito web o per telefono
ore 15.00: spettacolo della famiglia Ti-museaux
ore 16.30: Arrivo di Babbo Natale
Prenotazione obbligatoria per il pranzo sul sito web o per telefono
Ingresso libero
Espanol :
Domaine de Rey celebra la Navidad
Bajo nuestro antiguo granero, totalmente decorado para la ocasión, preparamos un montón de actividades para que disfrutes de este fin de semana en familia o con amigos. Le esperan un mercado navideño, bebidas calientes, una comida y muchas actividades para los niños. Todo lo necesario para una Navidad tradicional
Durante los 2 días
– Mercado de diseñadores y productores
– Música navideña
Tómbola
Stand para escribir cartas y dibujar a Papá Noel
Actividades creativas
Paseos en poni (de pago)
– Aperitivos (castañas asadas, vino caliente, chocolate caliente, etc.)
Sábado
11 h: Cuentacuentos a cargo de los niños
11.30 h: Llegada de Papá Noel
12h: Hamburguesa de cerdo negro de Bigorre con patatas fritas con grasa de pato 25
15.00 h: Taller infantil de canto (Ti Museaux)
16.00 h: Llegada de Papá Noel
Domingo
de 10.00 a 15.00 h: Pintacaras para los niños y el payaso Pipou
11.00 h: Cuentacuentos para los niños
11.30 h: Llegada de Papá Noel
12h: Comida tradicional de Navidad 45
De Domaine Rey y Ferme Aquaponique Eauzon
Plato de dos embutidos Terres et Eaux, servido con un vaso de vino blanco
Filete de trucha estofado por un lado con lechuga, cebollino y polenta cremosa de cítricos
Lomo confitado de Porc Noir de Bigorre DOP con Big Green Egg, filetes de calabaza, hinojo marino y nueces
Una copa de vino tinto
Tronco de Navidad helado de la granja Givrés des Prés
Buffet de golosinas: fuente de chocolate, malvaviscos, fruta y otras delicias navideñas
Reserva obligatoria en nuestra página web o por teléfono
15.00 h: Espectáculo familiar Ti-museaux
16.30 h: Llegada de Papá Noel
Reserva obligatoria para la comida en nuestra página web o por teléfono
Entrada gratuita
