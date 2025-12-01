Noël à la ferme Marché des Saveurs Les Jardins d’Hélix Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie

Noël à la ferme Marché des Saveurs

Les Jardins d’Hélix 106 route de Chassagne Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-20

10 producteurs locaux dans la cours d’une ferme traditionnelle.

Les Jardins de Champlecy (maraichage)

Le domaine de Mélinon (Vin du Beaujolais)

Le miel de mon Ruchet (Miel)

La Ferme Duo d’Lait des verts prés (Fromage chèvre et vache)

Le domaine des marguerites (Produits du terroir)

Aux herbes ect ( Plantes aromatiques et médicinales)

La Ferme de la Naule (Pain et Farine)

L’andouille de Charlieu (Andouille)

Les condiments sauvages (Condiments)

Les jardins d’Hélix (Escargots)

Buvette .

+33 6 47 12 22 42 pol.tesch@orange.fr

