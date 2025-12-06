Noël à la ferme Saint-Maixent
Noël à la ferme Saint-Maixent samedi 6 décembre 2025.
Noël à la ferme
Les Petites Oisonnières Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez en famille avec vos enfants !! Un super programme vous attend la magie de Noël sera au rendez-vous Et nous aurons même le père noël avec nous OUI OUI !! Sur réservation au 06/15/56/31/91 ou via Messenger. 5€ par personne GRATUIT 2 ans. Alors c’est parti !! .
Les Petites Oisonnières Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 56 31 91
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël à la ferme Saint-Maixent a été mis à jour le 2025-11-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude