Noël à la ferme Saint-Maixent

Noël à la ferme

Les Petites Oisonnières Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez en famille avec vos enfants !! Un super programme vous attend la magie de Noël sera au rendez-vous Et nous aurons même le père noël avec nous OUI OUI !! Sur réservation au 06/15/56/31/91 ou via Messenger. 5€ par personne GRATUIT 2 ans. Alors c’est parti !! .

Les Petites Oisonnières Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 56 31 91

