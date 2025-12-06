Noël à la ferme Saint-Pierre

Noël à la ferme Saint-Pierre samedi 6 décembre 2025.

Noël à la ferme

1 rue principale Saint-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Découvrez ce marché de Noël organisé dans le cadre chaleureux de la ferme Haag. Vous pourrez y trouver des artisans d’art, des artistes, des métiers de la bouche et bien d’autres surprises.

Concept innovant à Saint-Pierre, mettant en avant une volonté de s’inscrire dans un esprit de Noël, autour de l’authenticité et la féerie, avec une tradition ancestrale qu’est le marché de Noël. A l’abri dans des chalets en bois, vous pourrez y trouver des artisans d’art, des artistes, des métiers de la bouche et bien d’autres surprises. Tous les sens seront mis en exergue : la vue par les illuminations, de jolies décorations, les confections et les œuvres d’art ; l’odorat par les bonnes odeurs des bredeles de Noël, de crêpes et de vin chaud parfumé aux épices ; l’ouïe par la musique de Noël et les envolées lyriques d’un violoniste ; le goût par de bonnes soupes faites maison et un foodtruck, et enfin le toucher par le plaisir d’effleurer les différents tissus et matières…

1 rue principale Saint-Pierre 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 17 98 67 contact@fermehaag.com

English :

Discover this Christmas market organized in the warm setting of the Haag farm. You’ll find arts and crafts, artists, food and many other surprises.

German :

Entdecken Sie diesen Weihnachtsmarkt, der in der gemütlichen Umgebung des Haag-Hofes stattfindet. Hier finden Sie Kunsthandwerker, Künstler, Gastronomie und viele andere Überraschungen.

Italiano :

Scoprite questo mercatino di Natale organizzato nella calda cornice della fattoria Haag. Potrete trovare artigiani, artisti, professionisti del settore alimentare e tante altre sorprese.

Espanol :

Descubra este mercado navideño organizado en el cálido entorno de la granja Haag. Podrás encontrar artesanos, artistas, profesionales de la alimentación y muchas otras sorpresas.

