Noël à la ferme Ranch Le Montana Yssingeaux
Noël à la ferme Ranch Le Montana Yssingeaux dimanche 21 décembre 2025.
Noël à la ferme
Ranch Le Montana 105 impasse de la Promenade Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 16:30:00
Date(s) :
2025-12-21
Au programme visite de la ferme, petit tour de calèche, ateliers créatifs, rencontre du père Noël, goûter ! (Animations pour les enfants âgés de 2 à 10 ans). Sur réservation.
.
Ranch Le Montana 105 impasse de la Promenade Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 50 42 03
English :
On the program: visit to the farm, horse-drawn carriage ride, creative workshops, meet Santa Claus, snack! (Activities for children aged 2 to 10). Reservations required.
German :
Auf dem Programm stehen: Besuch des Bauernhofs, kleine Kutschenfahrt, kreative Workshops, Treffen mit dem Weihnachtsmann, Snacks! (Animationen für Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren). Mit Reservierung.
Italiano :
In programma: una visita alla fattoria, un giro in carrozza, laboratori creativi, un incontro con Babbo Natale e una merenda! (Attività per bambini dai 2 ai 10 anni). Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
En el programa: una visita a la granja, un pequeño paseo en coche de caballos, talleres creativos, un encuentro con Papá Noel y ¡una merienda! (Actividades para niños de 2 a 10 años). Reserva obligatoria.
L’événement Noël à la ferme Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire