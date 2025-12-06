Noël à la grange Kerivin Ploemel

Noël à la grange

Kerivin Chez les Engobés Ploemel Morbihan





Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Organisé par l’atelier les Engobés

Au programme

– Expo-ventes arts mêlés

– Concert de tangi le Henanff (dimanche après -midi)

C’est l’occasion de découvrir plusieurs artisanats Céramique, Verre, Bijoux… .

Kerivin Chez les Engobés Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 6 13 74 32 24

L’événement Noël à la grange Ploemel a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon