Noël à la grange Kerivin Ploemel samedi 6 décembre 2025.
Kerivin Chez les Engobés Ploemel Morbihan
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Organisé par l’atelier les Engobés
Au programme
– Expo-ventes arts mêlés
– Concert de tangi le Henanff (dimanche après -midi)
C’est l’occasion de découvrir plusieurs artisanats Céramique, Verre, Bijoux… .
Kerivin Chez les Engobés Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 6 13 74 32 24
English :
