Noël à La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne dimanche 21 décembre 2025.
La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Dimanche 21 décembre, assistez à la grande journée de Noël au centre-ville de La Guerche-de-Bretagne.
Autour de La Salorge, la Basilique et la place Charles-de-Gaulle
Une journée festive complète, de 10h à 18h30.
Le matin
10h Balade de Noël 10 km (départ La Salorge)
10h30 Balade de Noël 5 km (inscription sur place)
L’après-midi
14h Concert de trompette à la Basilique Jean-Jacques Petit
14h à 15h Remise des lots de la tombola Comm’Avenir
14h30 Course des lutins Départ La Salorge
15h30 Danse Troupe Païdéia (1re représentation)
15h45 Descente du Père Noël Basilique (avec séance photo)
16h30 Tirage au sort de la tombola
17h00 Danse Troupe Païdéia (2e représentation)
17h30 Défilé du pull de Noël
18h00 Feu d’artifice Vue depuis le jardin public
Tout l’après-midi stands de vin chaud, crêpes, marrons, jeux enfants, barbe à papa, etc. .
La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 21 09
