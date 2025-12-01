Noël à La Guerche-de-Bretagne

La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Dimanche 21 décembre, assistez à la grande journée de Noël au centre-ville de La Guerche-de-Bretagne.

Autour de La Salorge, la Basilique et la place Charles-de-Gaulle

Une journée festive complète, de 10h à 18h30.

Le matin

10h Balade de Noël 10 km (départ La Salorge)

10h30 Balade de Noël 5 km (inscription sur place)

L’après-midi

14h Concert de trompette à la Basilique Jean-Jacques Petit

14h à 15h Remise des lots de la tombola Comm’Avenir

14h30 Course des lutins Départ La Salorge

15h30 Danse Troupe Païdéia (1re représentation)

15h45 Descente du Père Noël Basilique (avec séance photo)

16h30 Tirage au sort de la tombola

17h00 Danse Troupe Païdéia (2e représentation)

17h30 Défilé du pull de Noël

18h00 Feu d’artifice Vue depuis le jardin public

Tout l’après-midi stands de vin chaud, crêpes, marrons, jeux enfants, barbe à papa, etc. .

La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 21 09

English :

L’événement Noël à La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-12-09 par OT VITRE