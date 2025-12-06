Noël à la Maison de la bd Maison de la bd Blois Samedi 20 décembre, 15h00 Entrée libre et gratuite

Après-midi festif et créatif pour petits et grands

Pour les fêtes de fin d’année, la Maison de la bd vous invite à un après-midi festif et créatif, ouvert aux petits comme aux grands. Au programme : la présence des éditions Un Poil Bleu et de l’atelier de papeterie artisanale Tendre Papier, des ateliers de pratique artistique, une lecture théâtralisée monstrueusement amusante proposée par Stéphanie Pinguet-Thimonnier et la présence d’autrices et auteurs. Vous pourrez également voir les expositions en cours _Enfant de la bande dessinée, Dominique Bertail_ et _Cosy Cosy_ d’Armelle Modéré.

Plus d’informations : [https://www.maisondelabd.com](https://www.maisondelabd.com)

Biloba.S, _Le jardin des émotions_

Annie Bouthemy, _Paysages de Meknès_

Loïc Chevallier, _Liberté_, _Les Chroniques de Saint-Roustan_, _Les frères Rubinstein_

Claire Godard, _Le jour de l’éclipse_, _Le théâtre d’Enzo_

Moon Li, _Ilenter_, _Y’en a marre des loups !_

Michel Maraone, _Le Chêne et le Grigou_

Paloma Caballero, _Drôles d’oiseaux_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T18:00:00.000+01:00

1

bd.boum@orange.fr 02 54 42 49 22 https://www.maisondelabd.com/7-blog/1214-noel-a-la-maison-de-la-bd-3

Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher