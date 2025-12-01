Noël à la Maison des Toiles Rue Maison des Toiles Saint-Thélo

Noël à la Maison des Toiles

En visite libre, découvrez tout l’univers du lin de la graine au tissage des toiles les Bretagnes ainsi que toute l’histoire manufacturière du textile en Centre Bretagne entre le milieu du XVIIe et la fin du XXe siècle.

Des idées de cadeaux pour Noël la boutique de la route du lin

Retrouvez de nombreux produits en lin de marques françaises, européennes ainsi que le travail d’artisans et de créateurs locaux linge de maison, vêtements et accessoires, articles de décoration, articles pour enfants …

Notre boutique propose également un choix de produits cosmétiques et de produits alimentaires pour ceux qui souhaitent faire le plein d’oméga 3 ainsi qu’un rayon librairie qui présente une large sélection d’ouvrages. .

