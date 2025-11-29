NOËL À LA MAISON ILLUMINÉE DE CREISSAN Creissan

NOËL À LA MAISON ILLUMINÉE DE CREISSAN

2 Chemin de la Bergerie Creissan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-29

Ho Ho Ho !

Cette année plein de nouveautés vous attendent l’ours géant, la forêt aux rennes, le chalet des automates etc…

Le Père Noel sera présent. Vos mascottes préférées seront également de la partie, et de nouvelles mascottes seront à découvrir ! Plein d’autres surprises vous attendent !

2 Chemin de la Bergerie Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 75 41

English :

Ho Ho Ho!

This year, there’s a whole host of new features in store for you: the giant bear, the reindeer forest, the automaton chalet, etc

Santa Claus will be present. Your favorite mascots will be there, too, and new ones will be waiting to be discovered! Lots more surprises await you!

German :

Ho Ho Ho!

Dieses Jahr erwarten Sie viele Neuheiten: der riesige Bär, der Rentierwald, die Hütte mit den Automaten und vieles mehr

Auch der Weihnachtsmann wird anwesend sein. Auch Ihre Lieblingsmaskottchen sind wieder mit von der Partie, und es gibt neue Maskottchen zu entdecken! Viele weitere Überraschungen warten auf Sie!

Italiano :

Ho Ho Ho!

Quest’anno sono previste numerose novità: l’orso gigante, la foresta delle renne, lo chalet degli automi, ecc

Ci sarà anche Babbo Natale. Ci saranno anche le vostre mascotte preferite e ce ne saranno di nuove da scoprire! Tante altre sorprese vi aspettano!

Espanol :

¡Ho Ho Ho!

Este año te esperan un montón de novedades: el oso gigante, el bosque de renos, el chalet de autómatas, etc

También estará Papá Noel. Tampoco faltarán tus mascotas favoritas, ¡y habrá algunas nuevas por descubrir! Te esperan muchas sorpresas más

