Noël à la médiathèque d’Olemps

69 Rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Venez nombreux fêter noël à la médiathèque !

Dans le cadre des animations de Noël, le mercredi 17 décembre, la médiathèque d’Olemps vous propose

– A 14h30 Contes avec les conteuses à la coccinelle (à partir de 5 ans)

– De 15h30 à 17h30 Atelier jeux de société

Tél 05 65 75 51 06 .

69 Rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie

English :

Come and celebrate Christmas at the media library!

L’événement Noël à la médiathèque d’Olemps Olemps a été mis à jour le 2025-12-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)