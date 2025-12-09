Noël à la médiathèque d’Olemps Olemps
Noël à la médiathèque d’Olemps Olemps mercredi 17 décembre 2025.
Noël à la médiathèque d’Olemps
69 Rue de la 7-77 Olemps Aveyron
Mercredi 2025-12-17
Venez nombreux fêter noël à la médiathèque !
Dans le cadre des animations de Noël, le mercredi 17 décembre, la médiathèque d’Olemps vous propose
– A 14h30 Contes avec les conteuses à la coccinelle (à partir de 5 ans)
– De 15h30 à 17h30 Atelier jeux de société
Tél 05 65 75 51 06 .
English :
Come and celebrate Christmas at the media library!
