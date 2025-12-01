Noël à la médiathèque Médiathèque Plédéliac
Noël à la médiathèque Médiathèque Plédéliac samedi 13 décembre 2025.
Noël à la médiathèque
Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Arrivée du Père Noël en calèche photos et tours en calèche.
Concours de sablés de Noël enfant, adulte, préparez vos meilleurs sablés de Noël à déposer à partir de 10h à la médiathèque pour un concours gourmand. Chaque participant est invité à apporter 25 biscuits pour la dégustation dans un plat ou une assiette de présentation . Le jury sera le public !
Réponses aux lettres déposées dans le boîtes du Père Noël jusqu’au 10/12. .
Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
English :
L’événement Noël à la médiathèque Plédéliac a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor