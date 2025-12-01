Noël à la médiathèque Médiathèque Plédéliac

Noël à la médiathèque

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Arrivée du Père Noël en calèche photos et tours en calèche.

Concours de sablés de Noël enfant, adulte, préparez vos meilleurs sablés de Noël à déposer à partir de 10h à la médiathèque pour un concours gourmand. Chaque participant est invité à apporter 25 biscuits pour la dégustation dans un plat ou une assiette de présentation . Le jury sera le public !

Réponses aux lettres déposées dans le boîtes du Père Noël jusqu’au 10/12. .

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

