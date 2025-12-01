Noël à la médiathèque Médiathèque Pluzunet

Noël à la médiathèque

Médiathèque 12 rue Louis Guégan Pluzunet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 16:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Venez prendre le gouter de Noël à partir de 16h30.

3-6 ans Histoires et comptines de Noël

6-10 ans Atelier créatif déco de Noël

10-14 ans Jeux avec la team à 18h

Sur inscription .

Médiathèque 12 rue Louis Guégan Pluzunet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 64 10

English :

L’événement Noël à la médiathèque Pluzunet a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose