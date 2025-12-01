Noël à la médiathèque Médiathèque Pluzunet
Venez prendre le gouter de Noël à partir de 16h30.
3-6 ans Histoires et comptines de Noël
6-10 ans Atelier créatif déco de Noël
10-14 ans Jeux avec la team à 18h
Sur inscription .
Médiathèque 12 rue Louis Guégan Pluzunet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 64 10
