Noël à la médiathèque Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Noël à la médiathèque Chéray Saint-Georges-d’Oléron lundi 22 décembre 2025.

Noël à la médiathèque

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Date :
2025-12-22
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22

Date(s) :
2025-12-22

Lectures de noël, Magie de Noël en dessin, Projection de noël. Sur réservation.
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14  mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Christmas at the media library

Christmas readings, Christmas magic drawings, Christmas screening. Reservations required.

German : Weihnachten in der Mediathek

Weihnachtslesungen, Weihnachtszauber in Zeichnungen, Weihnachtsvorführung. Mit Reservierung.

Italiano :

Letture natalizie, disegni magici natalizi, proiezioni natalizie. Solo su prenotazione.

Espanol : Navidad en la mediateca

Lecturas navideñas, dibujos de magia navideña, proyecciones navideñas. Sólo con reserva previa.

