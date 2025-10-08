Noël à la médiathèque Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Noël à la médiathèque Chéray Saint-Georges-d’Oléron lundi 22 décembre 2025.
Noël à la médiathèque
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Lectures de noël, Magie de Noël en dessin, Projection de noël. Sur réservation.
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
English : Christmas at the media library
Christmas readings, Christmas magic drawings, Christmas screening. Reservations required.
German : Weihnachten in der Mediathek
Weihnachtslesungen, Weihnachtszauber in Zeichnungen, Weihnachtsvorführung. Mit Reservierung.
Italiano :
Letture natalizie, disegni magici natalizi, proiezioni natalizie. Solo su prenotazione.
Espanol : Navidad en la mediateca
Lecturas navideñas, dibujos de magia navideña, proyecciones navideñas. Sólo con reserva previa.
