Noël à la piscine Piscine d’Arcachon Arcachon

Noël à la piscine

Piscine d’Arcachon 4 Rue du Stade Mateo Petit Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez fêter Noël en famille à la piscine d’Arcachon !

Au programme

– Structure gonflable

– Arrivée du Père Noël

– Distribution de bonbons et de chocolat

– Animation Noël

– Distribution de cadeaux

– Boisson chaude offerte .

+33 5 57 72 27 29

English : Noël à la piscine

L’événement Noël à la piscine Arcachon a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Arcachon