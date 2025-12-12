Noël à la piscine Piscine d’Arcachon Arcachon
Noël à la piscine Piscine d’Arcachon Arcachon samedi 13 décembre 2025.
Noël à la piscine
Piscine d’Arcachon 4 Rue du Stade Mateo Petit Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Venez fêter Noël en famille à la piscine d’Arcachon !
Au programme
– Structure gonflable
– Arrivée du Père Noël
– Distribution de bonbons et de chocolat
– Animation Noël
– Distribution de cadeaux
– Boisson chaude offerte .
Piscine d’Arcachon 4 Rue du Stade Mateo Petit Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 72 27 29
English : Noël à la piscine
L’événement Noël à la piscine Arcachon a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Arcachon