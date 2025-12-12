Noël à la piscine Piscine d’Arcachon Arcachon

Noël à la piscine

Noël à la piscine Piscine d’Arcachon Arcachon samedi 13 décembre 2025.

Noël à la piscine

Piscine d’Arcachon 4 Rue du Stade Mateo Petit Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Venez fêter Noël en famille à la piscine d’Arcachon !

Au programme

– Structure gonflable
– Arrivée du Père Noël
– Distribution de bonbons et de chocolat
– Animation Noël
– Distribution de cadeaux
– Boisson chaude offerte   .

Piscine d’Arcachon 4 Rue du Stade Mateo Petit Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 72 27 29 

English : Noël à la piscine

L’événement Noël à la piscine Arcachon a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Arcachon