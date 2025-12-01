Noël à la piscine ! Fontaine-Simon

Noël à la piscine !

Noël à la piscine ! Fontaine-Simon lundi 22 décembre 2025.

Noël à la piscine !

5 Rue de la Ferrière Fontaine-Simon Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-22

Date(s) :
2025-12-22

Au programme
Musique de Noël
Aniamtions enfants
Friandises offertes
Père-Noël présent   .

5 Rue de la Ferrière Fontaine-Simon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Noël à la piscine ! Fontaine-Simon a été mis à jour le 2025-12-16 par OTs DU PERCHE