Noël à la piscine !

5 Rue de la Ferrière Fontaine-Simon Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Au programme

Musique de Noël

Aniamtions enfants

Friandises offertes

Père-Noël présent .

5 Rue de la Ferrière Fontaine-Simon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Noël à la piscine ! Fontaine-Simon a été mis à jour le 2025-12-16 par OTs DU PERCHE