Noël à la piscine Centre aquatique Kan an Dour Le Faouët
Noël à la piscine Centre aquatique Kan an Dour Le Faouët samedi 20 décembre 2025.
Noël à la piscine
Centre aquatique Kan an Dour 5 Cours Carré Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Pour bien finir l’année, on se retrouve à la piscine du Faouët ! Ambiance festive garantie… Au programme structure gonflable, des barbes à papa et un Photo Booth de Noël. .
Centre aquatique Kan an Dour 5 Cours Carré Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 19 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Noël à la piscine Le Faouët a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan