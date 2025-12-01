Noël à la piscine Centre aquatique Kan an Dour Le Faouët

Noël à la piscine

Centre aquatique Kan an Dour 5 Cours Carré Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Pour bien finir l’année, on se retrouve à la piscine du Faouët ! Ambiance festive garantie… Au programme structure gonflable, des barbes à papa et un Photo Booth de Noël. .

