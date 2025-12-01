Noël à la piscine rue de l’hippodrome Lesneven

Noël à la piscine

rue de l’hippodrome Spadium abers Lesneven Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22 20:30:00

Date(s) :

2025-12-22

À partir de 16h30, nous vous invitons à passer un agréable moment en notre compagnie. Au programme

– Dès 16h30 chasse au trésor

– À 15h30, 16h30 et 17h30 baptême de sirène (sur réservation)

– Passage du père noël

– 19h30 aquagym spécial noël sur réservation .

rue de l’hippodrome Spadium abers Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 83

English :

L’événement Noël à la piscine Lesneven a été mis à jour le 2025-12-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne