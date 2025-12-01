Noël à la piscine Tours

Noël à la piscine

Rue de la Bassée Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6.4 EUR

6.4

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Lundi 2025-12-22 14:30:00

2025-12-22 18:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Petits et grands, venez découvrir des jeux en famille et parcours d’adresse sur le thème de Noël.

Rue de la Bassée Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 86 20 sport@ville-tours.fr

English :

Young and old, come and discover family games and skill courses on the theme of Christmas.

German :

Groß und Klein können hier Familienspiele und Geschicklichkeitsparcours rund um das Thema Weihnachten entdecken.

Italiano :

Grandi e piccini, venite a scoprire giochi di famiglia e corsi di abilità sul tema del Natale.

Espanol :

Grandes y pequeños, vengan a descubrir en familia juegos y cursos de habilidad sobre el tema de la Navidad.

