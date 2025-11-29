Noël à la poterie au grès du temps Montsenelle

Noël à la poterie au grès du temps

Pour les fêtes de fin d’année, offrez des cadeaux de qualité, produits localement.

Venez découvrir le travail de 2 artisans d’art ,potiers céramistes, membre d’atelier d’art de France :

Créations en grès résistant au gel pour décorer et équiper votre jardin.

Pièces uniques en Raku pour une décoration d’intérieure originale. .

36 rte de prétot Montsenelle 50250 Manche Normandie +33 2 33 47 92 80 poterieaugresdutemps@gmail.com

